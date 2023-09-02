Григоренко: будем возвращать воспитанников Тольятти, гремевших на аренах страны и мира

Воспитанник тольяттинского хоккея Игорь Григоренко прокомментировал своё назначение на должность советника генерального директора «Лады» Александра Чеботарёва.

«Будем возвращать традиции Тольятти, возвращать воспитанников, которые гремели на аренах страны и мира. Смотреть, развивать, стремиться делать настоящих качественных хоккеистов», — передаёт слова Чеботарёва корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Григоренко является чемпионом России и обладателем Кубка Гагарина. Всего в КХЛ форвард провёл 433 матча и набрал 261 (134+127) очко. В Суперлиге на счету нападающего 256 матчей и 136 (69+67) набранных результативных баллов. Григоренко отыграл шесть сезонов в «Ладе». В 2017 году он завершил карьеру игрока.