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Защитник «Авангарда» Гуляев о матче с «Сибирью»: подключениями в атаку пересилил волнение

Защитник «Авангарда» Гуляев о матче с «Сибирью»: подключениями в атаку пересилил волнение
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Защитник «Авангарда» Михаил Гуляев подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью».

«Мои подключения в атаку? Я думаю, тренерский штаб ждёт от меня этого. Я не только в обороне умею играть, но и в атаке у меня хорошо получается. Вначале немножко волнение было, и именно этими подключениями я пересилил волнение, поэтому потом даже легче игралось.

Успел ли за одну игру ощутить отличия от предсезонных матчей? Конечно. Составы более-менее подобраны, все более-менее сыграны. Пошёл уже совсем другой хоккей, другие скорости», – сказал Гуляев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.

Напомним, в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Авангард» принимал «Сибирь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1 (0:0, 0:1, 2:0).

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