Гераськин — о «сибирском дерби»: по баннеру на гимне понял, что игра принципиальная

Нападающий «Авангарда» Игорь Гераськин высказался о победе в матче с «Сибирью».
«По баннеру (на фанатской трибуне «Авангарда». — Прим. «Чемпионата») на гимне я уже понял, что игра принципиальная. Но, мне кажется, на любой игре здесь будет такая атмосфера, полный стадион. Как-то выделять сложно — может быть, потому что я одну игру сыграл за «Авангард». Посмотрим дальше, но понятно, что «сибирское дерби» — особенное.
«Авангард» пробует в этом сезоне новую схему 1-1-3? Пока, если честно, мне тяжеловато было, потому что до этого я играл в другой команде и вообще по другой системе, но в принципе могу сказать, что привык. Получается или нет, не мне судить, но, мне кажется, неплохо работает. Как тренеры скажут, так и буду играть», – передаёт слова Гераськина корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.
- 2 сентября 2023
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