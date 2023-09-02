Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Северсталь — ХК Сочи. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Авангарда»: Буше переживал груз ответственности от того, что уехал

Главный тренер «Авангарда»: Буше переживал груз ответственности от того, что уехал
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец после победы в матче с «Сибирью» высказался об отсутствии Рида Буше. Форвард пропустил встречу из-за рождения ребёнка.

«Когда вернётся Буше? К матчу с «Автомобилистом» вернётся. Я ему лично написал, поздравил от себя лично и от команды с рождением сына. Он возвращается и будет играть 7-го числа.

Сто процентов, он переживал груз ответственности от того, что уехал, а команде здесь пришлось играть. Но, как я и говорил, семья – самое главное. Мы рады, что выиграли, и Рид теперь с двойным хорошим настроением вернётся и будет нам помогать», — передаёт слова Кравеца корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

Напомним, в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Авангард» принимал «Сибирь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1 (0:0, 0:1, 2:0).

Материалы по теме
«Авангард» вырвал победу в первом матче сезона, переиграв «Сибирь». У Спунера 1+1
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android