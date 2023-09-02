Главный тренер «Авангарда»: Буше переживал груз ответственности от того, что уехал

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец после победы в матче с «Сибирью» высказался об отсутствии Рида Буше. Форвард пропустил встречу из-за рождения ребёнка.

«Когда вернётся Буше? К матчу с «Автомобилистом» вернётся. Я ему лично написал, поздравил от себя лично и от команды с рождением сына. Он возвращается и будет играть 7-го числа.

Сто процентов, он переживал груз ответственности от того, что уехал, а команде здесь пришлось играть. Но, как я и говорил, семья – самое главное. Мы рады, что выиграли, и Рид теперь с двойным хорошим настроением вернётся и будет нам помогать», — передаёт слова Кравеца корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

Напомним, в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Авангард» принимал «Сибирь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1 (0:0, 0:1, 2:0).