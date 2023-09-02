Жамнов: при всём уважении к «Куньлуню» «Спартак» сам проиграл матч

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал поражение команды в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Куньлунь Ред Стар». Москвичи уступили — 3:4.

«Ребята делали всё, что не нужно делать. Надо отдать должное сопернику, но при всём уважении к «Куньлуню» мы сами проиграли матч. Мы плохо начали, о чём много говорили, проспали игру, получили в первой же контратаке гол. У многих было волнение, кто-то перегорел. Мы проиграли сами, виноваты, есть время всё это проанализировать. Были моменты, когда команду было не узнать. Будем убирать ошибки. Конечно, у Александра Пашина было волнение. Но ничего, он справился», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.