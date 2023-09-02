Кравец: Гераськин — крепкий мужчина, столкновения раззадоривают его, ему это приятно

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец после победы в матче с «Сибирью» оценил игру нападающего Игоря Гераськина.
«Игра Гераськина? Игорь отыграл очень достойно, много смен. Его работоспособность привела к тому, что забили второй гол. Я доволен его игрой.
Гераськину стоит найти того, кто будет охранять его от жёсткой игры соперников? Мне кажется, он сам себя здорово охраняет, и, когда его бьют, он тут же встаёт и сам может играть жёстко. Крепкий мужчина. Я думаю, наоборот, эти столкновения его раззадоривают, ему это приятно», – передаёт слова Кравеца корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.
Напомним, в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Авангард» принимал «Сибирь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1 (0:0, 0:1, 2:0).
- 2 сентября 2023
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