Кравец: Гераськин — крепкий мужчина, столкновения раззадоривают его, ему это приятно

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец после победы в матче с «Сибирью» оценил игру нападающего Игоря Гераськина.

«Игра Гераськина? Игорь отыграл очень достойно, много смен. Его работоспособность привела к тому, что забили второй гол. Я доволен его игрой.

Гераськину стоит найти того, кто будет охранять его от жёсткой игры соперников? Мне кажется, он сам себя здорово охраняет, и, когда его бьют, он тут же встаёт и сам может играть жёстко. Крепкий мужчина. Я думаю, наоборот, эти столкновения его раззадоривают, ему это приятно», – передаёт слова Кравеца корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

Напомним, в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Авангард» принимал «Сибирь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1 (0:0, 0:1, 2:0).