«Сложно запрещать игрокам». Главный тренер «Авангарда» — о реализации моментов

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец высказался после победы в матче с «Сибирью».

«Предполагали, что игра будет такой тяжёлой. Команда соперника очень прилично отыграла на предсезонке. Жёсткая команда, быстрая. Порадовало, что в первом периоде отыграли очень здорово, практически ничего не давали создать сопернику, заработали большинство, которое нужно реализовывать. Тогда будет играть легче.

Но преодолели опять трудности, сами себе их создали. В конечном итоге забили трудовые, «с мясом» голы, с рикошетами, но забили. Думаю, что по движению, по отдаче, по тому, как ребята вели себя на скамейке, была очень хорошая игра.

Проблемы с реализацией из-за того, что игроки пытались выбрать лучший вариант, а лучшее – враг хорошего? Сложно запрещать игрокам. Не делай вот этого, а только вот так. Тогда можно лишить их творчества. Просто всё должно быть разумно и логично. Если пустые ворота, надо бросать в них, а не отдавать возврат закрытому игроку. Ребята хотели показать красивую игру, не всегда это приносит победы. Но пусть стремятся. Мне кажется, это лучше, чем мы просто бегали бы туда-обратно, бросали со всех углов. Игра интереснее, когда есть комбинации между нападающими, защитниками», – передаёт слова Кравеца корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.