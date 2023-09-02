DHN — о словах Сергея Фёдорова о Федотове: он показал ИИХФ виртуальный средний палец

Журналист Detroit Hockey Now Боб Дафф критически высказался о главном тренере ЦСКА Сергее Фёдорове на пресс-конференции после матча с «Ак Барсом» и о словах специалиста по делу Ивана Федотова.
«В пятницу, когда в России стартовал сезон КХЛ, бывшая звезда «Детройт Ред Уингз» Сергей Фёдоров начал с того, что показал ИИХФ виртуальный средний палец. Позже он вмазал по хоккейной иерархии из обоих стволов.
После матча Фёдоров разразился тирадой в адрес ИИХФ. Он также загадочно высказывался о политике. Фёдоров даже зашёл так далеко, что упомянул о спецоперации России на Украине (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ).
Ходили слухи об интересе НХЛ к Сергею как тренеру после его успеха в России. Эпизод с Федотовым определённо отложит любые подобные разговоры на второй план. НХЛ не будет благосклонно относиться к тому, кто намеренно нарушает решение, вынесенное в её пользу», — приводит слова Даффа Detroit Hockey Now.
- 2 сентября 2023
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