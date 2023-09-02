Андрей Разин прокомментировал свой дебютный матч у руля «Металлурга»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал поражение в дебютном матче у руля магнитогорцев с «Автомобилистом» (2:3).

«Всех с началом чемпионата. По игре — очень плохое начало, «Автомобилист» доминировал, хорошо, что пропустили только один гол. Скорее всего, это связано с тем, что у нас много молодых ребят, переволновались, наверное. Вратарь нас держал в игре, потом со второй половины первого периода выравняли игру, считаю, что доминировали во втором и третьем периодах. Во втором жалко, что пять минут большинства не использовали, были моменты — не забили. В третьем периоде забили хорошие голы, сопернику шансов не давали, играли хорошо, но одна ошибка перевернула игру. «Автомобилист» с победой.

Плохое начало из-за несыгранности? У нас есть иностранцы, которые только подъехали, две-три тренировки провели. Действительно, есть проблемы, но они не такие большие, потому что хоккей примерно одинаковый. В современном хоккее нет уже пятёрки Ларионова, хоккей изменился.

Сразу после прилёта поставили легионеров? Посмотрели на их функциональное состояние, так решили. Ди доиграл до конца, Джонсон во второй половине третьего периода стал немного выпадать, поставили вместо него Квартальнова», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.