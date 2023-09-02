Разин: для меня «Автомобилист» — всегда принципиальный соперник

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал поражение в дебютном матче у руля магнитогорцев с «Автомобилистом» (2:3).

«Пять праворуких и пять леворуких игроков в спецбригаде большинства? Если пошутить, то решили так — одни праворукие, другие леворукие. Решили так сыграть, наигрывали, были моменты, хорошо держали шайбу, но вратарь соперника вытаскивал.

Не появилось ли для вас новых принципиальных соперников за время предсезонки? Для меня «Автомобилист» всегда принципиальный, всё сделали, чтобы их обыграть.

Не хотелось ли заменить легионеров в спецбригаде? У нас вторая бригада тоже не так давно сформирована, было лишь три недели на тактико-техническую тренировку, искали варианты для ребят, которые формировали бригады. Когда легионеры приехали, мы кого-то из первой бригады перекинули, так получилось, что иностранцы оказались в одной бригаде. Но они хорошо держали шайбу, неплохо создавали моменты, но Аликин здорово сыграл. Забили бы больше в неравных составах, было бы полегче», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.