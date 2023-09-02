Главный тренер «Автомобилиста» прокомментировал первую победу в сезоне

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал первую победу в сезоне. Команда переиграла в овертайме «Металлург» — 3:2.

«Поздравляю болельщиков с началом чемпионата, мы соскучились по хоккею, по этим эмоциям. Здорово начали, хотели устроить такой небольшой штурм в начале, нас болельщики гнали вперёд, был у команды хороший настрой и эмоции. Имели хорошие моменты, кроме первого гола, не хватило реализации.

Что касается второго периода, наши удаления на ровном месте игру немного сломали. В третьем периоде после пропущенного гола ребята немного психологически подсели. Было много потерь при выходе из зоны, но это заслуга и «Металлурга», они хорошо прессинговали. Здорово, что собрались в концовке и перевернули игру.

На третий период сразу выходили с мыслью об удержании? Нет, и в раздевалке говорили, что соперник будет активно играть. Мы планировали сыграть, как и в первых двух периодах, если есть возможность — прессинговать, если не успевали — больше сыграть от обороны. Первая смена — и наши ошибки привели к этому голу.

Комбинация в овертайме с Блэкером на пятаке — домашняя заготовка? Прежде всего это овертайм «3х3», пробовали и на тренировках, и на предсезонке в каждой игре были такие овертаймы. Рассматривали там варианты с защитником в атаке.

Не было ли дежавю от прошлогоднего плей-офф? Два года назад в первой игре с Магнитогорском вообще начали 2:6. Я знаю, что это было, но мне это не надо, я верил в ребят, а ребята верили в себя.

Более сыгранная команда, чем у соперника? Была точечная селекция, поменяли некоторые звенья, но топ-6 оставалась с того года, ребята неплохо выглядели, но надеемся, что будут добавлять. Звенья-лидеры не на максимуме сыграли», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.