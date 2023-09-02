«Северсталь» одержала первую победу в сезоне, забросив шесть шайб «Сочи»

В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Северсталь» принимала «Сочи». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:3 (0:1, 3:1, 3:1).

На девятой минуте Амир Гараев вывел сочинцев вперёд. На 26-й минуте Кирилл Пилипенко сравнял счёт. Через две с половиной минуты Кирилл Пилипенко оформил дубль. На 33-й минуте Борна Рендулич восстановил равенство в счёте — 2:2. На 36-й минуте Егор Степанов забросил третью шайбу в ворота гостей. На 42-й минуте Андрей Чуркин забил четвёртый гол. На 53-й минуте Никита Рожков забросил пятую шайбу. На 56-й минуте Джесси Грэм отыграл один гол. На 59-й минуте Адам Лишка сделал счёт 6:3.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» в Москве сыграет со «Спартаком». «Сочи» в гостях встретится с «Куньлунем». Оба матча состоятся 4 сентября.