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«Северсталь» одержала первую победу в сезоне, забросив шесть шайб «Сочи»

«Северсталь» одержала первую победу в сезоне, забросив шесть шайб «Сочи»
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В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Северсталь» принимала «Сочи». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:3 (0:1, 3:1, 3:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 сентября 2023, суббота. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
6 : 3
ХК Сочи
Сочи
0:1 Гараев (Николаев, Сагадеев) – 08:37 (5x4)     1:1 Пилипенко (Седов, Аймурзин) – 25:28 (5x5)     2:1 Пилипенко (Давыдов, Седов) – 27:49 (5x5)     2:2 Рендулич (Грэм, Петьков) – 32:27 (5x5)     3:2 Степанов (Иванцов, Аймурзин) – 35:21 (5x4)     4:2 Чуркин (Абросимов, Лишка) – 41:56 (5x5)     5:2 Рожков (Давыдов, Абросимов) – 52:06 (5x5)     5:3 Грэм (Волков) – 55:58 (5x5)     6:3 Лишка – 58:05 (en)    

На девятой минуте Амир Гараев вывел сочинцев вперёд. На 26-й минуте Кирилл Пилипенко сравнял счёт. Через две с половиной минуты Кирилл Пилипенко оформил дубль. На 33-й минуте Борна Рендулич восстановил равенство в счёте — 2:2. На 36-й минуте Егор Степанов забросил третью шайбу в ворота гостей. На 42-й минуте Андрей Чуркин забил четвёртый гол. На 53-й минуте Никита Рожков забросил пятую шайбу. На 56-й минуте Джесси Грэм отыграл один гол. На 59-й минуте Адам Лишка сделал счёт 6:3.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» в Москве сыграет со «Спартаком». «Сочи» в гостях встретится с «Куньлунем». Оба матча состоятся 4 сентября.

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
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