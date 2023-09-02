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Канадский вратарь «Трактора» Фукале оценил первую победу за новую команду

Канадский вратарь «Трактора» Фукале оценил первую победу за новую команду
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Канадский вратарь «Трактора» Зак Фукале высказался о победе в первом матче сезона с «Ладой» (2:1).

«Здорово начать с победы, это хорошее начало для команды. Чувствую себя увереннее с каждым матчем, нужно продолжать в том же духе. Отличная атмосфера, на арене было очень громко. «Лада» забила быстрый гол, это ещё больше вовлекло болельщиков в игру. О чём общался с судьями? Спрашивал у них, по правилам ли было сыграно в том или ином моменте. Я не говорю по-русски и иногда просто хочу убедиться, что всё нормально. Спрашиваю, видел ли судья шайбу или то, как я её зафиксировал. Потом отвечаю «хорошо» (по-русски. — Прим. «Чемпионата»).

Игра обороны «Трактора»? Наши защитники сделали много важных блоков, это хорошо характеризует нашу команду. Каждый хочет внести вклад в обороне, это помогло нам победить сегодня. Защита хорошо показала себя в предсезонке и сегодня, особенно в плане блокирования бросков. Спасибо парням за это. Как чувствую себя в «Тракторе»? Хорошо. Мне нужно продолжать делать свою работу, избавиться от всего шума и отвлекающих факторов вокруг. Что знаю по-русски, кроме «хорошо»? Я постепенно учу язык, мне нужно чуть больше практики. Уверен, что к концу сезона смогу немного поговорить на русском», — сказал Фукале в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

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