Р. Ротенберг: Мичков будет играть. Только это сначала надо заслужить

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы в матче с московским «Динамо» рассказал, почему во встрече не принял участия нападающий Матвей Мичков.

«Отсутствие Мичкова? Матвей — лимитчик. В первую очередь он будет попадать в состав как лимитчик. А сегодня эту роль занимал Иван Демидов, который младше Матвея. Сегодня он играл ключевые отрезки игры. Здесь конкуренция и спортивный принцип. Надо выиграть конкуренцию. Матвей работает, тренируется. Он будет играть. Только это заслужить надо сначала», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, в Москве на стадионе «ВТБ Арена имени Аркадия Чернышёва» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Динамо» принимало санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0).