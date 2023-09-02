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Ротенберг высказывал Воробьёву, судья разнимал Сергеева и Ильенко. Фото «Динамо» — СКА

Ротенберг высказывал Воробьёву, судья разнимал Сергеева и Ильенко. Фото «Динамо» — СКА
Ротенберг высказывал Воробьёву
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Сегодня в Москве на стадионе «ВТБ Арена имени Аркадия Чернышёва» состоялся очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Динамо» принимало санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0).

На второй минуте Эрик О'Делл вывел москвичей вперёд. Очки за результативные передачи набрали Дмитрий Рашевский и Бреннан Менелл. На 21-й минуте Сергей Толчинский после паса Алекса Гальченюка сравнял счёт. На 44-й минуте Марат Хайруллин, реализовав большинство, вывел СКА вперёд. Очки за результативные передачи набрали Александр Никишин и Сергей Толчинский.
Лучшие фото с матча «Динамо» — СКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

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