Козлов высказался о том, что «Салават» едва не упустил преимущество в три гола

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу во встрече с «Барысом». В первом матче нового сезона уфимская команда выиграла со счётом 3:2. «Салават» лидировал со счётом 3:0 благодаря голам Александра Хмелевски, Владислава Ефремова и Александра Шарова к 50-й минуте встречи. Затем уфимцы пропустили две шайбы, однако смогли довести матч до победы.

«Мы хорошо начали, повели в счёте. В третьем периоде хорошо сработало большинство, но затем «Барыс» пошёл отыгрываться. Мы немного упустили нить игры, но ребята не стушевались, дотерпели и заработали два очка.

Показалось, что при счёте 3:0 команда стала вести себя более вальяжно? Вам показалось. «Барыс» — хорошая команда, тем более при своих болельщиках, соперник заставил нас ошибаться.

Рассчитываем ли замахнуться на Кубок Гагарина в этом сезоне? Думаю, у каждой команды в КХЛ есть такое желание. Мы не исключение. Называл «Барыс» принципиальным соперником? Это один из принципиальных соперников, всегда с ними напряжённые матчи. Такие же матчи с «Магниткой», «Ак Барсом».

С чем связано большое количество удалений? Думаю, это эмоции первого матча, тем более играли в гостях. Ребята ловили шайбу на себя, Самонов неплох на последнем рубеже. Это командная победа.

Как игра Алалыкина после травмы? Он неплохо смотрелся, будем смотреть на его физическое состояние. Он не проходил предсезонку с нами, надо следить за его состоянием. Насколько доволен игрой Владислава Ефремова в первом звене? Его тройка хорошо смотрелась, забили голы, вторая шайба получилась красивая. Надеюсь, он так и будет продолжать», — приводит слова Козлова официальный сайт «Салавата».