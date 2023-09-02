Р. Ротенберг: после первого периода в раздевалке состоялся серьёзный разговор

Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвёл итоги матча с московским «Динамо» (2:1).
«Очень сильный соперник «Динамо», очень дисциплинированная команда. Их игра основана на единоборствах, это команда с характером, в их составе олимпийские чемпионы, поэтому это была очень серьёзная игра для нас, к которой мы серьёзно готовились. Благодарен команде и каждому игроку, выполнили игровое задание.
Первый период получился тяжёлый, в раздевалке состоялся серьёзный разговор. Благодарен команде за её реакцию. У нашей команды есть характер. Сейчас работаем дальше, нам есть над чем работать. Готовимся к следующей игре.
Быстрый пропущенный гол? Если вы заметили, то один наш игрок потерял лезвие. Такое бывает в хоккее, они воспользовались моментом, когда наш игрок шёл на смену. Произошёл чёрт побери, но главное, что мы правильно на это отреагировали и добавили в ходе игры то, над чем работали всё лето. Наши городки, наша тактическая подготовка в целом и учебно-тренировочный процесс. Мы добавляли в ходе игры», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 2 сентября 2023
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