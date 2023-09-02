Кудашов: расстроен результатом, с Мурановым проведём разговор. С эпизодом всё ясно

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подвёл итоги матча со СКА (1:2). Кроме того, наставник оценил удаление Ивана Муранова. За две минуты до конца встречи форвард ударил головой соперника и получил два малых штрафа.

«Скажу честно — расстроен результатом. Были возможности довести игру до победы, но недоработали и недоделали немного своё дело. Это и в атаке, и была расслабленность в обороне, поэтому и такой результат.

Проведём ли беседу с Мурановым после такого удаления? Проведём. Оценить сам игровой эпизод? Что оценивать, всё ясно же и очевидно.

Упёрлись в стену после первого гола? Особенно во втором периоде недовинчивали комбинации, пытались ещё больше развинтить и расширить, сыграть на партнёра там, где надо было брать инициативу на себя и забивать этот гол, а мы пытались сыграть академично.

Ощущение лёгкого дежавю с прошлым сезоном? Будем смотреть позитивно вперёд. Надеюсь, что это была первая игра и мы дальше всё исправим. Я вижу команду каждый день. Вам правильнее со стороны оценивать, в каком мы состоянии, а я-то вижу её каждый день, это как глядя на своих детей, вы не замечаете ничего особенного. Я сегодня увидел ту игру, которую и ожидал. Не знаю, были мы быстрее или медленнее, это надо будет сейчас разбирать. Но как мы шли к этой игре, так и сыграли», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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