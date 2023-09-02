Кудашов рассказал, был ли особый настрой у Гусева и Ожиганова на матч со СКА
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался после матча со СКА (1:2).
«Джиошвили практически готов. Сейчас будем смотреть, когда его заводить. Дали ему возможность сыграть на Кубке мэра, он почувствовал игру, тренируется на полную, поэтому он готов.
Был ли особый настрой у Гусева и Ожиганова на матч со СКА? Вы знаете, СКА — это очень серьёзный раздражитель. И первый матч сезона, с кем бы ты ни играл, — тоже особый раздражитель. Если бы это была середина сезона или его конец и произошёл бы обмен, тогда можно было бы говорить о чём-то особенном. А так, сколько бы ты ни играл и ни тренировался, первый матч сезона — он всегда особенный», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
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