Овечкин прервал автограф-сессию с болельщиками из-за самолёта в Вашингтон

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прервал автограф-сессию с болельщиками из-за того, что опаздывал на самолёт в Вашингтон. Капитан «столичных» встретился с фанатами сегодня, 2 сентября.
«Я бы всем подписал карточки, но я не успею на самолёт в Вашингтон. Поэтому спасибо всем огромное, удачи, успехов!» — приводит слова Овечкина телеграм-канал sports warehouse.
За 18 лет в НХЛ Овечкин забросил 822 шайбы. Нападающий «Вашингтона» занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, отставая от Уэйна Гретцки на 72 гола.
Напомним, в межсезонье «Вашингтон» возглавил 41-летний Спенсер Карбери. Специалист с 2018 по 2021 год был главным тренером в «Херши Бэрс» — фарм-клубе «Кэпиталз». Карбери переходит на пост главного тренера команды из «Торонто Мэйпл Лифс». В канадском клубе он занимал должность ассистента главного тренера на протяжении двух последних сезонов, помогая Шелдону Кифу.
- 2 сентября 2023
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