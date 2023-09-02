Овечкин прервал автограф-сессию с болельщиками из-за самолёта в Вашингтон

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прервал автограф-сессию с болельщиками из-за того, что опаздывал на самолёт в Вашингтон. Капитан «столичных» встретился с фанатами сегодня, 2 сентября.

«Я бы всем подписал карточки, но я не успею на самолёт в Вашингтон. Поэтому спасибо всем огромное, удачи, успехов!» — приводит слова Овечкина телеграм-канал sports warehouse.

За 18 лет в НХЛ Овечкин забросил 822 шайбы. Нападающий «Вашингтона» занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, отставая от Уэйна Гретцки на 72 гола.

Напомним, в межсезонье «Вашингтон» возглавил 41-летний Спенсер Карбери. Специалист с 2018 по 2021 год был главным тренером в «Херши Бэрс» — фарм-клубе «Кэпиталз». Карбери переходит на пост главного тренера команды из «Торонто Мэйпл Лифс». В канадском клубе он занимал должность ассистента главного тренера на протяжении двух последних сезонов, помогая Шелдону Кифу.