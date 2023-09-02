Р. Ротенберг рассказал, почему Лайпсик выбрал СКА, хотя другие предлагали ему больше денег

Главный тренер СКА Роман Ротенберг поделился мыслями о потолке заработных плат в Континентальной хоккейной лиге. Кроме того, наставник рассказал, как в санкт-петербургской команде работали с ведомостью. СКА вписался в потолок зарплат ближе к началу сезона. Ротенберг также назвал главную причину, по которой канадский форвард Брендан Лайпсик выбрал СКА, хотя имел более выгодные предложения от других клубов.

«Как работает потолок зарплат в лиге? Регулятор — КХЛ, руководство лиги. Прошлый сезон был нашим лучшим в истории потолка зарплат. В этом стоит задача улучшить все показатели и, соответственно, выиграть Кубок Гагарина. И для этого нам нужен сильнейший состав. В межсезонье мы сделали всё возможное, начали работу буквально на следующее утро после шестого матча с ЦСКА. Собрались всем штабом. Вы знаете, что потом ещё и в сборной работали. То есть не отдыхали вообще, это круглосуточная работа. Поэтому благодаря нашей совместной деятельности, благодаря нашим возможностям нам удалось собрать сильнейший состав. На бумаге всё отлично, теория — хорошо, а дальше покажет лёд и счёт на табло. Но мы гордимся тем, как провели межсезонье, и тем, что игроки выбрали нас.

Многие ребята пошли на серьёзные компромиссы, чтобы играть в СКА. Иногда спрашивают: «А почему Лайпсику другие давали больше денег, а он выбрал СКА?» Никто не понимает. А дело в том, что его супруга — актриса, которая училась по методике Станиславского, уважает нашу культуру и сказала мужу, что есть только один город в России, где она хочет жить — это Санкт-Петербург. И таких деталей немало. Поэтому мы очень гордимся, что каждый игрок в отдельности и вся команда доверяет руководству, тренерскому штабу. Только на взаимном доверии можно выиграть», — приводит слова Ротенберга «Радио «Зенит».