Р. Ротенберг ответил на вопрос, зачем СКА взял в команду Арсения Грицюка

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о переходе Арсения Грицюка в команду. Ранее 22-летний нападающий выступал за «Авангард», с которым выиграл Кубок Гагарина. Ротенберг назвал сильные стороны Грицюка. Главный тренер СКА отметил, что у молодого нападающего, возможно, один из лучших бросков в Континентальной хоккейной лиге — «бросок уровня НХЛ».
«Для каких целей взяли в команду Грицюка? Забивать! Для чего нападающий нужен в команде? Вообще хоккей сейчас универсален, и система игры СКА этому соответствует. Каждый должен уметь делать всё, и здесь очень важно развивать игровое мышление, чтобы было взаимопонимание, коммуникация на льду. Всё это есть у Арсения Грицюка, он обладает, наверное, одним из лучших бросков в КХЛ. Есть такое выражение «бросок уровня НХЛ», точный, быстрый бросок. К сожалению, в КХЛ не так много подобных игроков на сегодняшний день. Надо работать над этой способностью с раннего возраста, и сейчас мы уделяем большое внимание развитию детского хоккея. Понятно, что каждый игрок должен уметь делать всё, и в обороне сыграть, и силовую борьбу выиграть, и ловить шайбу на себя. Здесь всегда пять человек участвует, это командная работа», — приводит слова Ротенберга «Радио «Зенит».
- 2 сентября 2023
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