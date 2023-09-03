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Вишневский получил по носу клюшкой, Фу применил жесткий силовой. Фото поражения «Спартака»

Вишневский получил по носу клюшкой, Фу применил жесткий силовой. Фото поражения «Спартака»
Вишневский получил по носу, Фу применил силовой
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Вчера, 2 сентября в Москве на стадионе «Мегаспорт» состоялся матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Спартак» принимал китайский «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3 (3:1, 0:1, 1:1).

Лучшие фото с матча «Спартак» — «Куньлунь Ред Стар» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал поражение команды в матче с «Куньлунь Ред Стар».

«Ребята делали всё, что не нужно делать. Надо отдать должное сопернику, но при всём уважении к «Куньлуню» мы сами проиграли матч. Мы плохо начали, о чём много говорили, проспали игру, получили в первой же контратаке гол. У многих было волнение, кто-то перегорел. Мы проиграли сами, виноваты, есть время всё это проанализировать. Были моменты, когда команду было не узнать. Будем убирать ошибки. Конечно, у Александра Пашина было волнение. Но ничего, он справился», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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