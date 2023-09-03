Вишневский получил по носу клюшкой, Фу применил жесткий силовой. Фото поражения «Спартака»

Вчера, 2 сентября в Москве на стадионе «Мегаспорт» состоялся матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Спартак» принимал китайский «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3 (3:1, 0:1, 1:1).
Лучшие фото с матча «Спартак» — «Куньлунь Ред Стар» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал поражение команды в матче с «Куньлунь Ред Стар».
«Ребята делали всё, что не нужно делать. Надо отдать должное сопернику, но при всём уважении к «Куньлуню» мы сами проиграли матч. Мы плохо начали, о чём много говорили, проспали игру, получили в первой же контратаке гол. У многих было волнение, кто-то перегорел. Мы проиграли сами, виноваты, есть время всё это проанализировать. Были моменты, когда команду было не узнать. Будем убирать ошибки. Конечно, у Александра Пашина было волнение. Но ничего, он справился», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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