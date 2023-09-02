Быков о деле Федотова: слишком много лиц, которые лишь свои личные интересы хотят отстоять

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поделился мыслями о ситуации с российским вратарём ЦСКА Иваном Федотовым. ИИХФ запретила голкиперу выступать в КХЛ из-за действующего контракта в НХЛ с «Филадельфией Флайерз». Тем не менее ФХР, КХЛ и ЦСКА приняли решение допустить Федотова до выступлений за армейский клуб. Вратарь сыграл в матче Кубка Открытия с «Ак Барсом» и пропустил пять шайб.

«Я рад, что игрок может практиковаться в своей профессии. Я сторонник того, чтобы все уважаемые организации, которые сейчас задействованы в деле, подумали об игроке. Взяли бы сторону игрока, нашли какой-то компромисс, чтобы Федотов смог практиковать свою профессию, а не бодаться, кто мощнее и сильнее и у кого больше власти. Ведь они должны думать об игроке. Они делают правила и законы, но нужно искать взаимные шаги и компромисс.

Ещё один достаточно важный момент: они должны думать о болельщиках, которые ходят на стадион на таких игроков, как Федотов. Болельщик тратит свои деньги, покупает абонемент и получает удовольствие от игры, а мы, конечно, переживаем за игрока. Я буду стоять на стороне игрока. Слишком много заинтересованных каких-то лиц, которые во всей этой возне только свои личные интересы хотят отстоять. Я всегда буду на стороне игрока, потому что он один в этой среде мощных организаций. Разум должен возобладать. Есть также агенты, которые должны отстоять его интересы», — приводит слова Быкова Metaratings.ru.