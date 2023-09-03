Алтыбармакян: «Лада» готова биться с любым соперником

Нападающий «Лады» Андрей Алтыбармакян поделился своими мнением о домашнем поражении от «Трактора» (1:2) в регулярном чемпионате КХЛ.
«Хорошая игра, но мы должны были забивать в большинстве и реализовывать все свои моменты. Соперник два периода выбрасывал шайбу из зоны, перетерпел и в третьем периоде реализовал свои моменты.
Сказался ли класс соперника? Не знаю насчёт класса. Просто мы должны понимать, что если в третьем периоде счет 1:0, то мы обязаны играть проще и не лететь с шашкой наголо. Думаю, что это сыграло свою роль.
Поддержали ли после ошибки Владислава Подъяпольского? Я считаю, что в его исполнении была отличная игра, особенно во втором периоде, где он очень много тащил. Конечно, все это понимают, и он тоже.
Как команда готова к сезону? Мы уже не раз говорили, что готовы биться с любым соперником. Думаю, что мы будем только наращивать обороты», — приводит официальный сайт «Лады» слова Алтыбармакяна.
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