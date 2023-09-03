Попугаев: «Ладе» чуть-чуть не хватило везения

Нападающий «Лады» Никита Попугаев подвёл итоги домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (1:2). В этой встрече он забросил единственную шайбу тольяттинцев.
«В первую очередь, мы играем для болельщиков и хотелось их порадовать, отплатить жестом уважения за то, что они пришли и громко поддерживают. Спасибо им большое, будем ждать на следующих матчах. Бывают такие игры, когда нефарт. Броски были хорошие, мощные, в створ. Где-то чуть-чуть не хватило везения. Ничего страшного, разберём ошибки и будем двигаться дальше. Ошибка Владислава Подъяпольского? Мы все об этом забыли. Это нелепый случай. Влад тащил всю игру. К сожалению, это случилось. Но всё пошло из зоны атаки: потеря – и что есть, то есть», — приводит официальный сайт КХЛ слова Попугаева.
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