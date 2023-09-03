Экс-хоккеист СКА: расстроен, что по ТВ так и не показали матч с «Динамо»

Бывший игрок СКА Василий Каменев заявил, что был расстроено тем, что так и не смог посмотреть матч петербургской команды с московским «Динамо» по ТВ. Ни один телеканал не показал один из центральных матчей тура, в котором СКА одержал победу со счётом 2:1.

«Я так и не смог посмотреть игру «Динамо» и СКА. Хотя у меня есть и канал «КХЛ», и канал «КХЛ PRIME». Ну и «Матч ТВ», естественно. Я не говорю, что надо ущемлять другие команды нашего чемпионата. Показывали и «Северсталь», и минское «Динамо», и «Нефтехимик». Но всё же СКА и «Динамо» — это история нашего хоккея. Первый матч. Игра в Москве. Я был уверен, что игру покажут. Потом тыкаю один канал, другой — нигде СКА нет.

По «Матч ТВ» в это время показывали игру «Крыльев» и «Факела» в чемпионате России по футболу? Ну по этому поводу я не буду комментировать — Александр Кожевников, наш известный хоккеист, уже высказывался. Я был уверен, что по хоккейным каналам точно покажут такую топовую игру. Весь день готовился, с утра грибы собрал, почистил, чтобы к вечеру всё было готово. Потом вдруг выясняется: СКА нельзя увидеть по телевизору.

Мне Сергей Черкас, мой партнер по СКА, звонит, спрашивает: «Где матч показывают? Почему нигде нет?» Мы просто переживаем за СКА как ветераны. Для меня удивительно, что игре «Динамо» и СКА не нашлось места в эфире. Знаю, что армейцы выиграли, рад за них. Всё-таки команда — новая, а за «Динамо» играли Гусев, Ожиганов, бывшие игроки СКА. Первый матч задаёт тон всему чемпионату. Надеюсь, в будущем увижу игры СКА по телевизору», — цитирует Каменева «РБ Спорт».