Сын Дмитрия Квартальнова подписал контракт с белорусским клубом

Российский нападающий Александр Квартальнов подписал контракт с «Динамо-Молодечно», сообщает Федерация хоккея Республики Беларусь. Нападающий является сыном главного тренера минского «Динамо» и сборной Беларуси Дмитрия Квартальнова.

В прошлом сезоне 20-летний форвард выступал в МХЛ за «Тайфун» и «Крылья Советов», где в общей сумме в 35 матчах набрал 11 (3+8) очков при показателе полезности «-17» и 45 минутах штрафа. Также нападающий участвовал в предсезонных турнирах КХЛ в составе «Куньлунь Ред Стар».

Отметим, что Александр Квартальнов в сезоне-2021/2022 сыграл восемь матчей за «Ак Барс», когда клуб возглавлял его отец, но не набрал результативных баллов.