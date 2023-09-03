Сын Дмитрия Квартальнова подписал контракт с белорусским клубом
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Российский нападающий Александр Квартальнов подписал контракт с «Динамо-Молодечно», сообщает Федерация хоккея Республики Беларусь. Нападающий является сыном главного тренера минского «Динамо» и сборной Беларуси Дмитрия Квартальнова.
В прошлом сезоне 20-летний форвард выступал в МХЛ за «Тайфун» и «Крылья Советов», где в общей сумме в 35 матчах набрал 11 (3+8) очков при показателе полезности «-17» и 45 минутах штрафа. Также нападающий участвовал в предсезонных турнирах КХЛ в составе «Куньлунь Ред Стар».
Отметим, что Александр Квартальнов в сезоне-2021/2022 сыграл восемь матчей за «Ак Барс», когда клуб возглавлял его отец, но не набрал результативных баллов.
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