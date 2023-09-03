Выйдя на лёд в матче со «Спартаком» (4:3) в возрасте 38 лет и 130 дней, нападающий «Куньлунь Ред Стар» Брэндон Ип стал самым возрастным игроком в истории клуба. Предыдущий рекорд принадлежал Кришьянису Редлихсу – 38 лет и 34 дня.

Всего в КХЛ Ип провёл 266 матчей, в которых набрал 155 очков — забросил 79 шайб и отдал 76 результативных передач с показателем полезности «-51». Нападающий выступал в лиге только за «Куньлунь», его дебют в КХЛ пришёлся на сезон-2017/2018.

В прошлом сезоне КХЛ Ип провёл 59 матчей, в которых набрал 42 очка — забрсоил 21 шайбу и отдал 21 результативную передачу с показателем полезности «-13».