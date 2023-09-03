Защитник «Сент-Луиса» Парэйко рассказал о своём отношении к возможному обмену из клуба

Защитник «Сент-Луиса» Колтон Парэйко сказал, что не обращает внимания на слухи о возможном обмене. Игрок обороны выступает за «Сент-Луис» с 2015 года. Действующий контракт 30-летнего игрока с кэпхитом $ 6,5 млн в год рассчитан до конца сезона-2029/2030. В соглашении хоккеиста с клубом есть пункт о запрете обмена без согласия игрока.

«Последние несколько лет всё время появляются слухи о моём обмене. С клубом мы не говорили, но люди это обсуждают. Это часть игры. Так устроен спорт, команды обменивают игроков. Учитывая наше положение перед прошлым дедлайном, такие вещи обсуждаются особенно часто, но я особо не думаю об этом. Хочу играть за «Сент-Луис», — цитирует Парэйко пресс-служба клуба.

Парэйко провёл всю карьеру в НХЛ в «Сент-Луисе». На счету защитника 577 матчей и 233 (51+182) очка.