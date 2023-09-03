Нападающий Филип Задина: в «Детройте» всё пошло не так, как хотелось бы мне и клубу

Нападающий «Сан-Хосе» Филип Задина, считает, что в «Детройте» ему не удалось раскрыться и возлагает большие надежды на выступление в составе «Шаркс». Шестой номер драфта НХЛ-2018 подписал с «Сан-Хосе» контракт на год и $ 1,1 млн. Ранее «Детройт» расторг контракт с чешским форвардом.

«Я уже чувствую себя по-другому, хотя ещё не прибыл в команду. Посмотрим, что будет дальше. Я воодушевлен предстоящим сезоном, борьбой за место в составе. Дэвид Куинн сказал, что если я буду усердно работать и заслужу это место, то получу шанс, которого у меня в лиге ещё не было. Я очень этому рад. Мне просто нужно оставаться здоровым, и тогда всё получится. Верю, что я хороший игрок.

В «Детройте» всё пошло не так, как хотелось бы мне и клубу. Я получал травмы в каждом сезоне. Одно накладывалось на другое, и прошлый сезон был худшим из всех. Не знаю, каким был бы следующий сезон, если бы я там остался», — цитирует Задину пресс-служба клуба.

За пять лет в Национальной хоккейной лиге Задина принял участие в 190 встречах, в которых забросил 28 шайб и отдал 40 результативных передач, суммарно записав на свой счёт 68 очков при общем показателе полезности «-51» и 22 минутах штрафного времени.