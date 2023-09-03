Анисин — о ХК «Норильск»: не в каждом клубе КХЛ такое единение болельщиков и команды

35-летний форвард Михаил Анисин высказался о дебютном матче «Норильска» в ВХЛ, в котором клуб дома уступил «Нефтянику» (2:3 Б).

«Играли красиво, но проиграли, так что результат нас не устраивает. Мы хотим побеждать в каждом матче, на каждом отрезке — и будем пошагово, поэтапно радовать наших болельщиков. Приём был для нас наитеплейший — не в каждом клубе КХЛ такое сплочение, единение болельщиков и команды.

Задача на сезон — попасть в плей-офф. Это для начала, но мы приложим максимальные усилия. Такое отношение руководства к ребятам, как в «Норильске», дорогого стоит. Мы сделаем всё, чтобы попасть в плей-офф.

Если будет какой-то особый момент, располагающий к этому — я спою для нашего зрителя в Норильске. Мы играем для людей. Не было бы их — зачем этот хоккей нужен? Как артист играет в театре для зрителей, так и мы для болельщиков. Считаю, что театр и хоккей чем-то схожи. Надо играть красиво, импровизировать, чтобы зрителя захватывало», — цитирует Анисина ТАСС.