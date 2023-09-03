«Ак Барс» запустил в небо воздушные шары в форме символики клуба в честь старта сезона КХЛ
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«Ак Барс» запустил в небо огромные воздушные шары в форме символики клуба в честь первого домашнего матча казанцев в новом сезоне-2023/2024 Фонбет Чемпионата КХЛ. В Казани прохожие могли наблюдать за впечатляющим зрелищем, тремя воздушными шарами с изображениями символики «Ак Барса».
Права на видео принадлежат ХК «Ак Барс» Посмотреть видео можно в официальном телеграм-канале клуба.
Первый домашний матч «Ак Барс» проведёт 4 сентября на «Татнефть Арене» с челябинским «Трактором». Начало матча — в 19:30 мск.
Напомним, в первом матче сезона «Ак Барс» на выезде обыграл ЦСКА со счётом 5:2 и стал обладателем Кубка Открытия. В прошлом сезоне казанский клуб уступил армейцам в финале Кубка Гагарина в семи матчах.
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