«Ак Барс» запустил в небо воздушные шары в форме символики клуба в честь старта сезона КХЛ

«Ак Барс» запустил в небо огромные воздушные шары в форме символики клуба в честь первого домашнего матча казанцев в новом сезоне-2023/2024 Фонбет Чемпионата КХЛ. В Казани прохожие могли наблюдать за впечатляющим зрелищем, тремя воздушными шарами с изображениями символики «Ак Барса».

Права на видео принадлежат ХК «Ак Барс» Посмотреть видео можно в официальном телеграм-канале клуба.

Первый домашний матч «Ак Барс» проведёт 4 сентября на «Татнефть Арене» с челябинским «Трактором». Начало матча — в 19:30 мск.

Напомним, в первом матче сезона «Ак Барс» на выезде обыграл ЦСКА со счётом 5:2 и стал обладателем Кубка Открытия. В прошлом сезоне казанский клуб уступил армейцам в финале Кубка Гагарина в семи матчах.