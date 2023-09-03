Коньков: в этом году мы увидим более зрелую игру в исполнении «Торпедо»
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков рассказал об ожиданиях от выступления «Торпедо» в новом сезоне КХЛ и заявил, что нижегородцы стали опытнее и покажут более зрелую игру.
«Сочетания с прошлого года у «Торпедо» остались. Ребята друг друга знают, поэтому сейчас им должно быть легче. Команда повзрослела. Тот опыт, который ребята приобрели, очень важен. Я думаю, что в этом году мы можем увидеть ещё более зрелую игру в исполнении «Торпедо». Тренерский штаб тоже сделал выводы из тех результатов, которых ребята ранее добились», — цитирует Конькова «РБ Спорт».
Первый матч «Торпедо» в новом сезоне КХЛ состоится сегодня, 3 сентября. Нижегородская команда проведёт гостевой матч с «Локомотивом». Начало встречи — в 17:00 мск.
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