Сафронов: здорово, что Федотов сыграл, без России мирового хоккея не будет

Бывший генеральный менеджер сборной России Андрей Сафронов оценил решение ЦСКА выпустить голкипера Ивана Федотова на матч с «Ак Барсом» (2:5).

«Я считаю, что это здорово. А что он должен был сидеть и дожидаться у моря погоды? Чтобы за него решали его судьбу? Я считаю, что всё правильно. Принято решение по спортивному принципу. Он является игроком Центрального спортивного клуба армии, выступает на территории Российской Федерации, сегодня в этой сложной ситуации мы не можем быть заложниками тех вещей, которые всегда были такими, что спорт был вне политики, сегодня нас хотят притянуть, чтобы спорт был именно тем политическим двигателем, который решает всё и вся.

Но это неправильно. Почему мы должны портить спортивный век Федотову или кому-то ещё другому? Он очень короток. Я считаю, что принято правильное спортивное решение, а потом без России-то не будет хоккея мирового, они посмотрят год-два, они пособирают, а это ведь должны быть зрители, права на телетрансляции, должны быть деньги на проведение чемпионатов мира и международных соревнований. А когда нет конкурентоспособных команд и нет таких лидеров, как Россия, я не думаю, что народ будет ходить на хоккей в таком количестве, в котором ходил.

Не ждать ли нам санкций со стороны ИИХФ? Вы знаете, у нас санкции такие, что до Олимпиады в Париже будут проведены Игры БРИКС, а потом будут проведены Игры Дружбы, мы же это проходили в 80-м году, и в Москве тоже. Ну, не приехали, значит, будут альтернативные игры с участием других стран, которые понимают, что спорт всегда должен находиться вне политики», — сказал Сафронов в интервью «ВсёПроСпорт».

Напомним, в первом матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ Федотов пропустил пять шайб. В сегодняшнем матче ЦСКА с «Адмиралом» Иван остался в запасе.