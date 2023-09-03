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Журналист из США удивился отсутствию Мичкова в первом матче СКА

Журналист из США удивился отсутствию Мичкова в первом матче СКА
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Североамериканский журналист Чак Баусман в статье на сайте Philly Hockey Now выразил недоумение отсутствием Матвея Мичкова в первом матче СКА в новом сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (2:1).

«Отсутствие удивляет, поскольку Мичков считается одним из самых перспективных игроков в России. Ни одна команда не хочет, чтобы её лучший проспект пропускал игру, особенно в первом матче сезона. Забегая вперёд, важнее посмотреть, сыграет ли Мичков в следующей игре и сколько времени он получит на льду. Несколько пропущенных матчей подряд может вызвать беспокойство», — написал Баусман.

Ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы в матче с московским «Динамо» рассказал, почему во встрече не принял участия нападающий Матвей Мичков.

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