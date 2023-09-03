Гуськов: подумаем о том, чтобы вручать кубок по итогам первого матча сезона МХЛ

Вице-президент КХЛ по развитию молодёжного хоккея Александр Гуськов оценил стартовый матч МХЛ между «Чайкой» и «Омскими Ястребами» (0:3) и рассказал, что лига проработает вопрос о том, чтобы вручать кубок по итогам первого матча сезона.
«15-й сезон МХЛ стартовал. Несмотря на то что «Чайка» сегодня не забросила ни одной шайбы, игра получилась очень зрелищной. Болельщики разогреваются, ведь сегодня была первая игра. Хорошая погода, может быть, кто-то поехал на дачу. Но я уверен, что их количество будет прибавляться. Людей было достаточно для того, чтобы сказать, что хоккейный день удался.
Проработаем вариант с тем, чтобы вручать кубок по итогам первого матча сезона. Но по опыту могу сказать, что до этих кубков победители не дотрагиваются, поэтому всё это превращается в формальность. Матч открытия всё равно остаётся праздником, а насчёт наград подумаем», — цитирует Гуськова «РБ Спорт».
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