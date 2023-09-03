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Гуськов: подумаем о том, чтобы вручать кубок по итогам первого матча сезона МХЛ

Гуськов: подумаем о том, чтобы вручать кубок по итогам первого матча сезона МХЛ
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Вице-президент КХЛ по развитию молодёжного хоккея Александр Гуськов оценил стартовый матч МХЛ между «Чайкой» и «Омскими Ястребами» (0:3) и рассказал, что лига проработает вопрос о том, чтобы вручать кубок по итогам первого матча сезона.

«15-й сезон МХЛ стартовал. Несмотря на то что «Чайка» сегодня не забросила ни одной шайбы, игра получилась очень зрелищной. Болельщики разогреваются, ведь сегодня была первая игра. Хорошая погода, может быть, кто-то поехал на дачу. Но я уверен, что их количество будет прибавляться. Людей было достаточно для того, чтобы сказать, что хоккейный день удался.

Проработаем вариант с тем, чтобы вручать кубок по итогам первого матча сезона. Но по опыту могу сказать, что до этих кубков победители не дотрагиваются, поэтому всё это превращается в формальность. Матч открытия всё равно остаётся праздником, а насчёт наград подумаем», — цитирует Гуськова «РБ Спорт».

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03 сентября 2023, воскресенье. 13:00 МСК
Чайка
Нижний Новгород
Окончен
0 : 3
Омские Ястребы
Омск
0:1 Сысоев (Ананьин) – 28:53 (5x5)     0:2 Филатьев (Голоднюк) – 51:35 (5x5)     0:3 Малов (Хворов, Корзин) – 58:41 (en)    
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