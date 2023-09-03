Два россиянина — в списке ранних трансферных целей «Вегаса» в новом сезоне по версии THW

Журналист Эрик Крукшанк в статье на сайте The Hockey Writers представил список из трёх игроков, которые могут быть в ранних трансферных целях «Вегас Голден Найтс» в новом сезоне.
В списке два российских игрока: Александр Барабанов из «Сан-Хосе Шаркс» и Владимир Тарасенко из «Оттавы Сенаторз». Третьим игроком в списке является нападающий «Аризоны Койотс» Джейсон Цукер.
Напомним, 28 июля 2023 года Тарасенко подписал однолетнее соглашение с канадским клубом. Владимир в ходе прошлого регулярного чемпионата прошлого сезона обменяли из «Сент-Луис Блюз» в «Рейнджерс». В завершившемся сезоне регулярного чемпионата россиянин принял участие в 69 матчах и записал в свой актив 18 голов и 32 результативные передачи. В рамках плей-офф на его счету три гола и одна результативная передача в семи встречах.
Александр Барабанов в прошлом сезоне сыграл 68 встреч, в которых набрал 47 (15+32) результативных баллов.
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