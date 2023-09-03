Новый гендиректор «Динамо»: самое главное — не подвести людей, которые доверяют

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко рассказал о своём назначении на пост.

«С большим энтузиазмом воспринял поступившее предложение. Хочу сказать огромное спасибо тем людям, которые оказали мне высокое доверие. Очень сильно им за это благодарен. Не воспринимаю назначение как какую-то вершину. Для меня это в первую очередь большая ответственность.

В любом деле самое главное – это не подвести людей, которые тебе доверяют. Со своей стороны приложу максимум усилий, чтобы этого не сделать. Не хочу загадывать – получится у меня или нет. Потому что мы все строим какие-то планы, но не всегда они сбываются. Просто буду стараться хорошо делать свою работу», — сказал Сушко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Сергеем Сушко читайте на «Чемпионате» завтра, 4 сентября.