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Сушко – о текучке гендиректоров в «Динамо»: мне пытались преподнести эту информацию

Сушко – о текучке гендиректоров в «Динамо»: мне пытались преподнести эту информацию
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Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко рассказал о большом количестве его предшественников на этом посту.

«Не смущала ли меня большая кадровая текучка на моей должности в «Динамо» за последнее время? Волков бояться – в лес не ходить. Я же тоже уже не мальчик и очень многие факторы взвешивал, когда принимал это решение. На самом деле, меня пугали этой информацией перед приездом в Москву. Даже не то, что пугали, а пытались преподнести именно то, о чём вы спрашиваете. И про смены директоров, и про сложную структуру управления. Не скажу, что меня это смущало.

Как уже говорил, действительно был польщён поступившим мне предложением. Могу сказать, что был очень рад появившейся возможности работать в «Динамо». Когда уже ввязался в бой, тогда бояться ничего не нужно. Тогда уже всё – просто нужно спокойно работать. Самое главное – в этот бой ввязаться, а дальше будет видно. Со своей стороны просто постараюсь не давать повода акционерам, чтобы они задумывались о замене», — сказал Сушко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Емельянову.

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