Гендиректор московского «Динамо»: наша легионерская бригада – лучшая в КХЛ
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Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко оценил игру легионерской бригады бело-голубых.
«Наша легионерская бригада вызывает уважение в КХЛ. По меркам нашей лиги в этой линии также сделаны классные подписания. Был подписан контракт с Седриком Пакеттом, продлено соглашение с Бреннаном Менеллом, остался Джордан Уил.
Отдельно подчеркну возвращение в клуб любимца наших болельщиков Эрика О’Делла. Я так считаю и это лично моё мнение, что наша легионерская бригада просто лучшая в лиге. И здесь также необходимо отметить заслугу главного тренера и спортивного директора, которые очень качественно выполнили свою работу», — сказал Сушко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Емельянову.
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