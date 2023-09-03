Крикунов — о том, что матча «Динамо» — СКА не было на ТВ: жаль людей, остались без зрелища

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов крайне удивлён решением КХЛ ТВ об отказе трансляции в прямом эфире матча между московским «Динамо» и СКА.
«С одной стороны, мы хотим развивать хоккей, по крайней мере, так говорят в КХЛ, с другой – не можем найти компромисс и договориться о трансляции одного из центральных матчей первого месяца между московским «Динамо» и СКА. Посмотрите, как народ соскучился по хоккею, сколько было зрителей в субботу на арене в Петровском парке, да и сама вывеска «Динамо» — СКА подразумевает, что будет хоккей экстракласса. Только вот те, кто не попал на стадион, остались без этого зрелища. Жаль людей», — сказал Крикунов «Чемпионату».
Напомним, в Москве на стадионе «ВТБ Арена имени Аркадия Чернышёва» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Динамо» принимало санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0).
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