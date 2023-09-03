«Ак Барс» проведёт матч с «Трактором» в татарском стиле

«Ак Барс» завтра, 4 сентября, проведёт первый домашний матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024. В соперниках — челябинский «Трактор».

Пресс-служба казанского клуба рассказала, что данный матч «Ак Барс» проведёт в татарском стиле. Во время игры на стадионе «Татнефть-Арена» будет конкурс на самый яркий татарский образ.

Встреча с «Трактором» начнётся в 19:30 мск. В первой игре сезона казанцы обыграли ЦСКА в гостях со счётом 5:2. Челябинский клуб в первом матче победил в гостях новичка Континентальной хоккейной лиги «Ладу» со счётом 2:1.

Ранее генменеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин рассказал, что ситуация с голкипером ЦСКА Иваном Федотовым никак не отражается на казанском клубе.