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ЦСКА уверенно обыграл «Адмирал», Иван Федотов провёл матч в запасе

ЦСКА уверенно обыграл «Адмирал», Иван Федотов провёл матч в запасе
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В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный ЦСКА принимал «Адмирал». Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу армейского клуба.

На шестой минуте первого периода Павел Карнаухов с передач Владислава Провольнева и Виталия Абрамова открыл счёт в матче. За четыре секунды до конца первого периода Михаил Григоренко с передач Максима Мамина и Даррена Дица удвоил преимущество армейцев.

В начале второй двадцатиминутки Владислав Провольнев с передач Павла Карнаухова и Андрея Светлакова сделал счёт 3:0.

На второй минуте третьего периода Леонид Метальников с передачи Павла Шэна размочил счёт в матче. Спустя 10 минут Прохор Полтапов забросил четвёртую шайбу ЦСКА. В ассистентах — Тахир Мингачёв и Иван Янченко.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 сентября 2023, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
4 : 1
Адмирал
Владивосток
1:0 Карнаухов (Провольнев, Абрамов) – 05:11 (5x5)     2:0 Григоренко (Мамин, Диц) – 19:56 (5x5)     3:0 Провольнев (Карнаухов, Светлаков) – 21:56 (5x5)     3:1 Метальников (Шэн) – 41:37 (5x5)     4:1 Полтапов (Мингачёв, Янченко) – 51:18 (5x5)    

Напомним, голкипер армейского клуба Иван Федотов провёл матч на скамейке запасных.

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