ЦСКА уверенно обыграл «Адмирал», Иван Федотов провёл матч в запасе

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный ЦСКА принимал «Адмирал». Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу армейского клуба.

На шестой минуте первого периода Павел Карнаухов с передач Владислава Провольнева и Виталия Абрамова открыл счёт в матче. За четыре секунды до конца первого периода Михаил Григоренко с передач Максима Мамина и Даррена Дица удвоил преимущество армейцев.

В начале второй двадцатиминутки Владислав Провольнев с передач Павла Карнаухова и Андрея Светлакова сделал счёт 3:0.

На второй минуте третьего периода Леонид Метальников с передачи Павла Шэна размочил счёт в матче. Спустя 10 минут Прохор Полтапов забросил четвёртую шайбу ЦСКА. В ассистентах — Тахир Мингачёв и Иван Янченко.

Напомним, голкипер армейского клуба Иван Федотов провёл матч на скамейке запасных.