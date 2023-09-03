Главный тренер ЦСКА назвал причину, по которой с «Адмиралом» играл голкипер Шарыченков

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров объяснил выбор стартового голкипера Александра Шарыченкова на матч с «Адмиралом» (4:1). В игре с дальневосточным клубом 31-летний вратарь парировал 29 бросков из 30.

«Шарыченков сегодня получил место в воротах? Вы знаете, это даже не сегодняшний план. Я об этом слышал ещё на сборе в Минске. Банально мы идём тем планом, который был составлен три-четыре недели назад. У нас были предположения заранее, но, конечно, мы отталкиваемся и от текущей ситуации. Всё бывает – и хорошее, и плохое. Те же болезни. Ситуация мониторится каждый день, но пока у нас всё по плану», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Ранее Фёдоров рассказал, какие выводы сделал армейский клуб после поражения от «Ак Барса» (2:5).