Защитник «Адмирала» — о поражении от ЦСКА: всю игру статистика была в нашу пользу

Защитник «Адмирала» Леонид Метальников подвёл итог встречи с ЦСКА (1:4) и рассказал про свой гол.
«Я считаю, что в целом мы выглядели достойно. Всю игру статистика была в нашу пользу. Да, были провалы, был какой-то сумбур в действиях. Вроде бы делали всё согласно тактике, но шайба не залетала в ворота. Обязательно посмотрим игру и сделаем выводы.
Забросил первую шайбу за «Адмирал»? Паша [Шэн] мне пас отдал, я по краю прошёл, с неудобной переложил на удобную и верхом послал в ворота. Честно скажу, я сначала не видел залетела она или нет. Очень долго не мог забить. Парни постоянно подшучивали надо мной. Рад, что всё-таки это произошло», — приводит слова Метальникова пресс-служба «Адмирала».
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
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