Ларионов назвал ключевой момент победной игры «Торпедо» с «Локомотивом»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов рассказал о победном матче с «Локомотивом» (5:2).

«Провели первую игру, которая была очень сложная по ряду причин. Причины понятны: идёт волнение для обеих команд. Для «Локомотива» было волнительно из-за родных трибун, люди соскучились по игре, по команде. С нашей стороны – те же самые трудности. При не самой выразительной игре мы получили два очка. Это радует. По содержанию игры есть, к чему стремиться. Будем улучшать её.

Хотелось бы поблагодарить зрителей. Это радует, это значит, что по хоккею соскучились. Первый матч дал пищу для размышлений, но не судите строго – это всего лишь первая игра.

Молодые хоккеисты – игроки основного состава. Молодость уходит на второй план. Мы не хотим называть этих людей молодыми или лимитчиками. Люди, которые выходят на лёд, уже полноценные игроки команды. Понятно, что мы сказали ребятам постарше поддержать молодёжь, поскольку мы выступали против сильной команды. «Локомотив» славится плотной обороной и сильной атакой. Поэтому здесь мы проходим проверку боем, чтобы молодёжь могла включиться в пекло борьбы против мужчин. Силаев у нас отыграл 20 с лишним минут. Считаю, что молодые попали в состав согласно уровню игры.

Ключевой момент матча? Первые две шайбы. Они задали тон игре. В последние две игры при массе возможностей мы забили всего три гола. Но мы ожидали, что голы придут. Две шайбы дали запас уверенности. Каждый игрок смог почувствовать нерв этого матча. Также отмечу надёжную игру Ивана Кульбакова», — цитирует Ларионова сайт КХЛ.

«Торпедо» в следующем матче сыграет дома со СКА. Встреча состоятся 6 сентября.