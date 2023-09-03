«Команда в целом была заторможенная». Никитин — о поражении «Локомотива» от «Торпедо»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвёл итог матча с «Торпедо» (2:5).
«Конечно, разочаровали болельщиков, столько народу пришло. Горький осадок. Неоднозначная игра. Где-то мы не успевали в моментах, в завершении чуть-чуть не хватало. Не смогли реализовать свои моменты. Первая игра, спишем на это. Не скажу, что много ошибок было. Просто за каждую нас наказали. Поэтому их и запомнили. Этим и прекрасен хоккей – ты не знаешь, как пойдёт.
Мы некачественно работали. Это нельзя списать на первую игру, но можно списать на волнение. Однако отработка под своими воротами должна быть на 100%. Соперник наказал. И в обороне лидеры не сыграли на отлично, и в атаке. Команда в целом сыграла не очень хорошо. Ни с кого нельзя снимать вины. Но если бы лидеры в обороне сыграли хорошо, то не очень хорошая игра в атаке была бы незаметна. И наоборот. Команда, тренерский штаб – здесь нельзя снимать вину с кого-либо.
Новички? Выделить в лучшую сторону нет повода, но и в худшую тоже нельзя. Команда в целом была заторможенная. Но это к нам больше вопросы. Думаю, что все ребята, которые пришли, принесут пользу», — приводит слова Никитина сайт КХЛ.
В следующем матче ярославцы примут на своём льду «Трактор» 6 сентября.
- 3 сентября 2023
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