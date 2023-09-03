Журналист: чтобы «Рейнджерс» попали в плей-офф, Шестёркин должен продолжить своё величие

Журналист Эрик Уилсен в статье на сайте Empire Sports Media заявил, что для того, чтобы «Нью-Йорк Рейнджерс» попал в плей-офф в следующем сезоне НХЛ, необходимо, чтобы российский голкипер Игорь Шестёркин показал свою лучшую игру.

«Ни для кого не секрет, что «Рейнджерс» не добились бы такого успеха без своего вратаря-суперзвезды Игоря Шестёркина. За последние несколько сезонов бесчисленное количество игр было выиграно голкипером мирового класса, из-за чего «Рейнджерс» оставались в игре там, где они абсолютно должны были проиграть.

Чтобы обеспечить себе место в плей-офф в этом году, Шестёркин должен продолжить своё величие. В прошлом сезоне у него был некоторый регресс в игре. Тем не менее «Рейнджерс» знают, что его потолок намного выше и Шестёркину, возможно, понадобится ещё один год карьеры, чтобы с лёгкостью вывести «синерубашечников» в розыгрыш Кубка Стэнли», — сказано в статье.