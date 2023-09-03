«Сочи» заключил пробный контракт с голкипером Богдановым, от которого отказалась «Лада»

«Сочи» заключил пробный контракт с Никитой Богдановым, сообщает пресс-служба клуба.

31 августа 28-летний Богданов покинул расположение «Лады» – контракт с голкипером был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Воспитанник санкт-петербургской хоккейной школы большую часть своей карьеры провёл во Всероссийской хоккейной лиге. Богданов играл за «ВМФ-Карелия», «СКА-Карелия», «СКА-Нева», «Тамбов», «Нефтяник», «Динамо» Санкт-Петербург. В 178 матчах ВХЛ Никита одержал 96 побед с 92,7% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 1,94.

Голкипер является победителем Универсиады 2019 года, в сезоне-2019/2020 имел контракт с ХК «Сочи», но не провёл за команду ни одной встречи.

Следующий матч «Сочи» проведёт 4 сентября в гостях с «Куньлунь Ред Стар».